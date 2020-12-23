В Тюменской области в ДТП с большегрузом погибла семья с двумя детьми из Нижневартовска

В Уватском районе произошло жуткое ДТП, в котором погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом в среду, 23 декабря, сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Трагедия около 12 часов дня на 346 километре федеральной автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Уватском районе. В легковом автомобиле «Hyundai» ехала семья из Нижневартовска. 36-летний водитель «Hyundai» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo.

В результате ДТП погибла вся семья из Нижневартовска – отец, мать и дети, мальчик 2010 года рождения и девочка 2012 года рождения. Было возбуждено уголовное дело о «нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч.5 ст. 264 УК РФ). Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование обстоятельств ДТП, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Уват, Николай Юрьев

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