В Тюменской области чиновник получил крупную взятку бензином

Экс-чиновника администрации Нижнетавдинского района будут судить за взятку бензином. За муниципальный контракт на 90 млн рублей предприниматель вознаградил чиновника безлимитной топливной картой, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

Обвиняемый был начальником отдела администрации Нижнетавдинского района и входил в состав комиссии по осуществлению закупок для ее нужд. По версии следствия, летом 2018 года комиссия проводила электронный аукцион на осуществление регулярных перевозок, сумма контракта составляла около 90 млн рублей. В Аукционе участвовали два поставщика. Аукцион выиграл участник, подавший заявку со снижением цены контракта. Предприниматель, которому были не выгодны такие условия, предложил обвиняемому за взятку отменить результаты аукциона и провести открытый конкурс с максимальной стоимостью контракта. Чиновник согласился, отменил результат аукциона и провел конкурс.

В результате конкурса с бизнесменом был заключен муниципальный контракт на регулярные перевозки. В благодарность предприниматель передал чиновнику в пользование топливную карту крупной сети АЗС с безлимитным количеством бензина.

Взяточника удалось установить и задержать совместно сотрудникам ФСБ и Следственного комитета. На момент задержания он успел закупить бензина по безлимитной карте на 190 рублей.

Сейчас расследование дела о получении взятки в крупном размере завершено. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Нижняя Тавда, Николай Юрьев

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