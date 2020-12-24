В Тюменской области возросло число жертв коронавируса

Число умерших от коронавируса в Тюменской области достигло 191 человек. Об этом сообщил в четверг, 24 декабря, региональный оперативный штаб по профилактике COVID-19.

Оперштаб сообщил о подтвержденном случае смерти от коронавируса мужчины 61 года. Он скончалсяч от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 170 человек (22 254 заболевших с начала пандемии). Среди новых больных коронавирусом четверо детей. На искусственной вентиляции легких находится 21 пациент.

За сутки выздоровели 162 человека (всего 20 865 с начала пандемии коронавируса). Под медицинским наблюдением остаются 7950 человек, 969 человек проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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