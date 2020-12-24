В Тюмени дошло до суда дело об убийстве бизнесмена Княжева

В Тюмени будут судить одного из заказчиков убийства бизнесмена Сергея Княжева в октябре 2015 года. Обвинительное заключение по делу утверждено и направлено в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Сергей Княжев был застрелен 8 октября 2015 года на территории принадлежавшей ему автозаправки «Валерия К» на ул. Северной,7. По версии следствия, заказчиками убийства являются два партнера Княжева по бизнесу, которые наняли киллера за 4 млн рублей. В суд передано дело против одного из них, 52-летнего Эдуарда Ермишкина.

После убийства с октября 2015 года по май 2016 года заказчики при содействии еще трех лиц зарегистрировали право собственности на 2/3 доли здания автозаправки по ул. Северной,7/1 общей стоимостью более 1,4 млн рублей. Право собственности было установлено судом на основании подложных документов. В ноябре 2016 года Тюменский областной суд по жалобе бывшей жены Княжева, представлявшей интересы двоих его несовершеннолетних детей, отменил решение суда.

Кроме того, обвиняемый с двумя сообщницами похитил 2,5 млн рублей из кассы ЗАО «Северное», единственным акционером и директором которого был убитый Сергей Княжев. Также с октября по декабрь 2015 года обвиняемый при участии четырех лиц в результате незаконных финансовых операций с использованием подложных документов похитил у другого акционерного общества, принадлежавшего погибшему, 11 млн 165 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело об организации убийства по найму из корыстных побуждений и трех эпизодах мошенничества в особо крупных размерах, совершенного группой лиц. Обвиняемый дожидался суда в СИЗО. Он признал свою вину, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве и материалы дела выделены в отдельное производство. Уголовное дело в отношении сообщников Ермишкина еще расследуется.

Максимальное наказание, которое может грозить обвиняемому – пожизненное лишение свободы.

Тюмень, Николай Юрьев

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