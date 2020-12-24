Следователи выяснили, кто виноват в гибели криминального авторитета под Сургутом

Уголовное дело, возбужденное после гибели под Сургутом криминального авторитета Зятькова (Зятька), прекращено. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, 9 сентября 2020 года 65-летний житель Сургута на реке Черной управлял катером «Ямаха». При этом мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Катер был переполнен, у пассажиров не было положенных индивидуальных спасательных средств, а судоводитель превысил безопасную скорость. В результате, катер столкнулся с пришвартованной к берегу реки порожней баржей-площадкой.

В результате столкновения погибли четыре человека, включая управлявшего катером сургутянина Владимира Зятькова. Уроженец Ишима Зятьков был известен, как криминальный авторитет Зятек. Еще четверо человек, в том числе малолетний ребенок, получили травмы разной тяжести.

Было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч.3 ст. 263 УК РФ). Данное уголовное дело было прекращено следственными органами в связи со смертью виновного лица – судоводителя.

Зятька похоронили в Ишиме 12 сентября. На похороны, по словам очевидцев, пришли сотни людей.

Сургут, Николай Юрьев

Сургут. Другие новости 24.12.20

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