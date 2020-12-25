Два маленьких мальчика и их родители погибли на пожаре в Тобольске

Четверо человек, в том числе двое маленьких детей, погибли при пожаре в частном доме в Тобольске. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Как сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Новой в Тобольске поступило в 2:22 ночи. К моменту прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем. Потушить открытое пламя пожарным удалось к 3:25, полностью пожар был ликвидирован в 7:15.

После тушения пожара были обнаружены тела двоих малолетних детей – мальчиков 3 и 5 лет, и их родителей. Из семьи осталась жива только 11-летняя старшая дочь, которая ночевала у бабушки.

Следственные органы СК РФ по Тюменской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст.109 УК РФ), сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ. Прокурор региона Владислав Московских взял расследование дела под личный контроль.

Тобольской межрайонной прокуратуре поручено провести проверку исполнения законодательства о противопожарной безопасности, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Тобольск, Николай Юрьев

Тобольск. Другие новости 24.12.20

Следователи выяснили, кто виноват в гибели криминального авторитета под Сургутом. / В Тюменской области возросло число жертв коронавируса. / В Тюмени дошло до суда дело об убийстве бизнесмена Княжева. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»