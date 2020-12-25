Губернатор Моор сделал долгожданный подарок тюменцам

31 декабря в Тюменской области объявлен нерабочим днем. Губернатор Александр Моор в пятницу, 25 декабря подписал распоряжение, в котором рекомендовал работодателям (представителям нанимателя) установить последний день уходящего года нерабочим, но с сохранением зарплаты работникам.

Соответствующее распоряжение Моор выложил на своей странице в соцсети «Инстаграм». «Поддержал инициативу президента нашей страны Владимира Путина и партии «Единая Россия», а также многочисленные обращения ко мне тюменцев в социальных сетях. Поэтому подписал сейчас распоряжение, в котором всем работодателям региона рекомендовано объявить 31 декабря нерабочим днем с сохранением зарплаты. С наступающим Новым Годом, земляки!» – объяснил свое решение губернатор Тюменской области.

Отметим, что ранее, не дожидаясь поддержки президента Владимира Путина, объявил 31 декабря нерабочим днем губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Вечером 24 декабря губернатор Югры Наталья Комарова также объявила выходным днем 31 декабря, но с «отработкой» 26 декабря.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 25.12.20

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