В Тюменской области увеличилось число умерших от коронавируса

Число умерших от коронавируса в Тюменской области достигло 192 человек. Об этом сообщил в пятницу, 25 декабря, региональный оперативный штаб по профилактике COVID-19.

Скончалась женщина 66 лет. Смерть наступила от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусно-бактериальной пневмонии, хронического заболевания и крайне отягощенного анамнеза.

За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 165 человек (22 419 заболевших с начала пандемии). Среди новых больных коронавирусом 13 детей. На искусственной вентиляции легких находятся 20 пациентов.

За сутки выздоровели 160 человек (всего 21 025 с начала пандемии коронавируса). Под медицинским наблюдением остаются 8384 человека, 679 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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