«Даже полы не мыли». На крупном тюменском мясокомбинате выявили антисанитарию

Россельхознадзор нашел многочисленные нарушения санитарных норм на мясокомбинате «Пурагроук» в Заводоуковске. Предприятие оштрафовано, сообщили в пресс-службе управления Россельзознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Внеплановая выездная проверка, проведенная специалистами Россельхознадзора в АО «Пурагроук» в Заводоуковске, выявила многочисленные нарушения технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции».

Предприятие является крупным производителем мяса и мясных продуктов. Однако, как выявила проверка, на мясокомбинате даже не мыли и не дезинфицировали полы и стоки в убойном пункте. «В убойном пункте пол имеет трещины, выбоины, что не позволяет осуществить качественную мойку и дезинфекцию помещения, санитарная обработка (уборка, чистка, мойка и дезинфекция), стоков, полов по окончанию рабочей смены не осуществляется», – сообщили в Россельхознадзоре. Были найдены и другие санитарные нарушения.

По итогам проверки АО «Пурагроук» и его должностное лицо были оштрафованы за нарушение требований техрегламентов. Предприятию выдали предписание устранить выявленные нарушения.

Согласно данным из открытых источников, основным учредителем АО «Пурагроук» является ООО «Абсолют-Агро». Совладельцем ООО «Абсолют-Агро» является известный тюменский сельскохозяйственный олигарх Георгий Алманов.

Заводоуковск, Николай Юрьев

Заводоуковск. Другие новости 25.12.20

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