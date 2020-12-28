Через сутки Тюменская область преодолеет порог в 23 тысячи заболевших COVID-19

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области приблизилось к 23 тысячам человек. . Об этом сообщил в понедельник, 28 декабря, региональный оперативный штаб по профилактике COVID-19.

Оперативный штаб не сообщил о новых случаях гибели людей от коронавируса в регионе. С начала пандемии в Тюменской области COVID-19 унес жизни 193 человек.

За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 157 человек (22 895 заболевших с начала пандемии). При таком уровне заболеваемости порог в 23 тысячи случаев коронавируса регион преодолеет уже 29 декабря. Среди новых больных коронавирусом восемь детей. На искусственной вентиляции легких находятся 15 пациентов.

За сутки выздоровел 141 человек (всего 21 486 с начала пандемии коронавируса). Под медицинским наблюдением остаются 8897 человек, 679 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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