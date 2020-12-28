В Тюмени осужден убийца, вытолкнувший пенсионера из окна 11 этажа

В Тюмени вынесен приговор убийце, вытолкнувшему пенсионера из окна его же квартиры. Преступник проведет в колонии строгого режима 14 лет, сообщили в понедельник, 28 декабря, в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Двое преступников, 33-летний житель поселка Боровский Тюменского района и 37-летний житель Тюмени, ночью 23 февраля 2020 года напали в подъезде одного из домов на улице Эрвье на пенсионера. Они избили 64-летнего мужчину, после чего затащили потерпевшего в его же квартиру на 11 этаже. Там младший из преступников снова напал на хозяина квартиры, требуя денег, а потом вытолкнул его из окна квартиры. Потерпевший упал вниз и разбился насмерть. Второй преступник похитил из квартиры золотой перстень стоимостью более 96 тыс рублей.

Было возбуждено уголовное дело, преступники задержаны. 28 декабря Тюменский областной суд приговорил жителя поселка Московский к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство и разбой, его подельник получил 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима за грабеж.

Суд также взыскал с убийцы 700 тыс рублей компенсации морального вреда в пользу родственника потерпевшего.

Тюмень, Николай Юрьев

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