Губернатор Моор назвал дату отмены дистанционного обучения в тюменских школах

Школьники всех классов в Тюменской области смогут вернуться к очному обучению с началом 3 четверти. Об этом во время прямой линии заявил в понедельник, 28 декабря, губернатор Александр Моор.

Губернатор объяснил, что для отмены «дистанта» необходимо, чтобы по итогам новогодних праздников и каникул не произошел всплекс заболеваемости коронавирусом. «Если [нынешняя] динамика сохранится и не будет роста заболеваемости, с начала третьей четверти мы сможем все классы перевести на очное обучение», – заявил Моор.

При этом, в среднеспециальных учебных учреждениях карантина и дистанционного обучения не будет, потому что заболеваемость коронавирусом в них снижается. В целом, губернатор отметил, что перевод части классов на дистанционное обучение был оправдан и позволил снизить заболеваемость C)VID-19 и «дать выздороветь учителям».

Тюмень, Николай Юрьев

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