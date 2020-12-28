Назначен прокурор Юргинского района

Прокурором Юргинского района назначен Рустам Ишметов. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов назначил младшего советника юстиции Рустама Ишметова на должность прокурора Юргинского района сроком на пять лет.

Ишметову 30 лет, он уроженец Тобольска. В 2012 году Ишметов окончил институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии. В октябре 2012 года назначен помощником прокурора Сорокинского района. В мае 2015 года назначен заместителем прокурора этого же района.

Тюмень, Николай Юрьев

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