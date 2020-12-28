Тюменский губернатор объявил, когда в регионе начнется массовая вакцинация от коронавируса

Власти Тюменской области объявят о сроках масштабной вакцинации жителей региона от коронавируса после новогодних праздников. Об этом во время прямой линии в понедельник, 28 декабря, заявил губернатор региона Александр Моор.

По словам Моора, уже получено 2,5 тысячи вакцин от COVID- 19. Первым делом, прививают людей из групп риска – медиков, учителей, соцработников и сотрудников МФЦ. В следующем году в регионе ожидают поступления 73 тыс вакцин «Спутник». Сразу после того, как будут привиты все люди из групп риска, начнется массовая вакцинация жителей региона.

Губернатор заявил, что после новогодних праздников власти региона объявят, где и как записаться на вакцинирование и привиться от коронавируса.

Тюмень, Николай Юрьев

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