Губернатор Моор рассказал, когда «дорога смерти» в Тюменской области станет «дорогой жизни»

«Трасса смерти» Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск будет расширена до 4 полос в ближайшие годы. Об этом во время прямой линии с жителями региона заявил в понедельник, 29 декабря, губернатор Александр Моор.

Вопрос, когда автодорогу расширят, чтобы она перестала быть «дорогой смерти», где постоянно гибнут люди, задал губернатору автор одного из видеообращений. Мужчина отметил, что расширение трассы может сделать ее менее аварийноопасной и положительно скажется на экономике региона, превратив трассу в «дорогу жизни».

Губернатор согласился, что дорога опасна, на ней часто случаются аварии по причине невнимательности или усталости водителей. По соглашению с Росавтодором, заключенному еще в 2016 году, трасса будет расширена до 4 полос на всем протяжении от Тюмени до Тобольска. Работы уже ведутся, реконструкцию планируют закончить к 2024 году.

При этом, трассу не только расширят, на ней исключат возможность выезда на полосу встречного движения. Кроме того, для жителей районов будут созданы удобные пешеходные переходы и автобусное сообщение.

Тюмень, Николай Юрьев

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