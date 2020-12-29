Тюменская область преодолела порог в 23 тысячи случаев COVID-19

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области превысило 23 тысячам человек. Об этом сообщил во вторник, 29 декабря, региональный оперативный штаб по профилактике COVID-19.

Оперштаб сообщил об одном новом случае смерти от коронавируса. Скончалась женщина 67 лет. Смерть наступила от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронического заболевания. Таким образом, с начала пандемии в Тюменской области, по официальной статистике, коронавирус унес жизни 194 человек.

За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 154 человека (23 049 заболевших с начала пандемии). Среди новых больных коронавирусом 10 детей. На искусственной вентиляции легких находятся 15 пациентов.

За сутки выздоровел 161 человек (всего 21 647 с начала пандемии коронавируса). Под медицинским наблюдением остаются 8914 человек, 679 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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