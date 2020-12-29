Тюменка продала малолетнюю дочь в сексуальное рабство

Мать из Тюмени продала 13-летнюю дочь в сексуальное рабство. Женщину задержали после передачи ребенка покупателю, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу Москве.

По версии следствия, в ноябре 2020 года 37-летняя женщина, будучи в Тюмени, разместила в Интернете объявление о продаже своей малолетней дочери в рабство для оказания сексуальных услуг. Свою дочь подозреваемая оценила в 1 млн рублей. После этого мать и дочь приехали в Москву для купли-продажи ребенка. Сделка должна была пройти в одной из гостиниц на севере Москвы.

Продать дочь тюменке не удалось. Сделка проходила в рамках оперативных мероприятий ГСУ СК России по городу Москве и уголовного розыска МВД России. После получения денег и передачи дочери покупателю женщина была задержана.

Возбуждено уголовное дело по статье «продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» (пункты «б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).

Благодаря совместной работе следователей, «сделка» и 1983 года рождения была задержана. В ближайшее время тюменке будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Тюмень, Николай Юрьев

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