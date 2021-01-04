В тюменских школах отменено дистанционное обучение

В Тюменской области отменено дистанционное обучение для учеников 6 – 10 класса, введенное в связи с пандемией COVID-19. Решение было принято в понедельник, 4 января, на заседании областного оперативного штаба по профилактике коронавируса.

Все учащиеся 6-10 классов в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске, а также в Тюменском районе с 11 января пойдут в школу. «Дистанционное образование свою задачу выполнило, – заявил губернатор Александр Моор. – Переход к обычному режиму обучения – хорошая новость для родителей. Но при этом будет усилен контроль за соблюдением правил санитарно-эпидемиологической безопасности в образовательных учреждениях».

Решение было принято при поддержке регионального управления Роспотребнадзора с учётом явного снижения количества заболевших школьников. За последние две недели 2020 года заболеваемость COVID-19 в регионе среди школьников 12 – 17 лет снизилась в 1,5 раза, а среди школьников 7 – 11 лет – в 1,6 раза. Общая заболеваемость среди школьников стала меньше на 62%.

Тюмень, Николай Юрьев

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