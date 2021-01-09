В пожаре под Тюменью сгорели семь человек. Губернатор Моор пообещал найти виновных

В поселке Боровский под Тюменью в субботу, 9 января, при пожаре погибли семь человек. Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал установить виновных в трагедии, об этом он сообщал на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Я беру расследование причин пожара на личный контроль, – написал Моор. – вместе с правоохранительными органами мы установим виновных. Они ответят по закону. Но это не вернет погибших».

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Трактовой в поселке Боровском поступило в 16:53 в субботу, 9 января. После тушения пожара были найдены тела семи погибших, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Прокуратура региона взяла расследование дела на контроль и организовала проверку соблюдения заканодательства о пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отметим, что перед новогодними праздниками губернатор Алекесандр Моор поручил ответственным структурам усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности. Было проведено более 37 тысяч подомовых обходов.

Тюмень, Николай Юрьев

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