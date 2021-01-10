Названа причина пожара под Тюменью, в котором погибли постояльцы дома престарелых

Названа наиболее вероятная причина пожара в поселке Боровский, на котором погибли семь человек. Возгорание возникло из-за нарушения правил эксплуатации печного оборудования в бане, сообщил начальник ГУ МЧС по Тюменской области Артур Хачатрян в ходе заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в воскресенье, 10 января.

Как сообщил оперативный штаб Тюменской области, в сгоревшем частном доме мог располагаться нелегальный частный дом престарелых. В пожаре погибли четверо мужчин и трое женщин, им было от 54 до 83 лет. Погибшие не могли передвигаться самостоятельно. Следственный комитет возбудил уголовные дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Владелица сгоревшего здания задержана.

Прокуратура области поручила территориальным прокурорам провести проверки объектов с круглосуточным пребыванием престарелых, уделив особое внимание обеспечению в них пожарной безопасности. Кроме того, прокуроры намерены установить незаконные частные дома престарелых и дать оценку деятельности уполномоченных органов в данной сфере, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Как заявил принимавший участие в заседании комиссии замминистра МЧС России Анатолий Супруновский, сейчас проверить частные дома престарелых невозможно. Они не попадают под лицензирование и располагаются в помещениях, являющихся частной собственностью. Супруновский обратился к руководству Тюменской области с просьбой поддержать предложение МЧС о введении лицензирования этой деятельности..

Тюмень, Николай Юрьев

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