Тюменская область преодолела порог в 25 тысяч заболевших коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области превысило 25 тысяч человек. Об этом сообщил в понедельник, 11 января, портал официальной информации о коронавирусе в России.

За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 154 человека (25 087 заболевших с начала пандемии). С начала пандемии в регионе, по официальной статистике, коронавирус унес жизни 214 человек.

За сутки выздоровел 129 человек. Всего с начала пандемии коронавируса от него вылечились 23 557 заболевших.

Тюмень, Михаил Чернов

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