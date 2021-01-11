Арестована хозяйка дома престарелых под Тюменью, в котором сгорели семь человек

Хозяйка частного дома престарелых в Тюменском районе, где во время пожара погибли семь «лежачих» постояльцев, арестована на два месяца. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области в понедельник, 11 января.

53-летнюю женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Как писал «Новый День», возгорание в частном пансионате для престарелых на улице Трактовой в поселке Боровский произошло вечером 9 января. Предположительно, возгорание возникло из-за нарушения правил эксплуатации печного оборудования в бане. В пожаре погибли четверо мужчин и трое женщин, им было от 54 до 83 лет. Погибшие не могли передвигаться самостоятельно и не сумели выбраться из горящего здания.

Владелица сгоревшего здания задержана. По ходатайству следователя суд отправил женщину в СИЗО сроком на два месяца. По данным «Нового Дня», частным домом престарелых владела Ольга Вильямсон.

Сейчас экспертом приволжского филиала Судебно-экспертного центра СК РФ изучен предполагаемый очаг пожара – баня обвиняемой. «По результатам проведения пожарно-технической экспертизы будут сделаны выводы об источнике и причине пожара. Следователи устанавливают юридический статус пансионата, в котором проживали погибшие», – сообщили в пресс-службе СУ СК. Также следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию контролирующих органов.

Тюмень, Михаил Чернов

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