В Тюмени экс-командира ОМОНа, искалечившего новобранца, ждет новый суд

Бывшего командира отделения тюменского ОМОН Владимира Бутру, после спарринга с которым новобранец Иван Голиней стал инвалидом первой группы, снова будут судить. Обвинительный приговор в отношении Бутры отменен седьмым кассационным судом в Челябинске.

Материалы уголовного дела против Бутры по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий» (п.п. а,в, ч.3 ст.286 УК РФ) направлены на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Тюмени. Судя по картотеке районного суда, уголовное дело уже поступило перед самым Новым годом и передано судье. Причины отмены приговора не сообщаются, дата начала нового процесса также пока не определена.

Как писал «Новый День», бывший командир отделения тюменского ОМОН Владимир Бутра осужден за незаконный «проверочный» спарринг с новичком Иваном Голинеем, после которого 23-летний парень стал инвалидом первой группы. По версии следствия, 24 ноября 2014 года обвиняемый в нарушение правил проведения тестов на выявление морально-волевых качеств кандидата на службу в ОМОН провел спарринг с вновь назначенным бойцом.

Голиней упал на первой же минуте боя, получив несколько ударов и пролежал три часа на кровати в казарме, прежде чем неизвестный боец ОМОНа позвал к нему фельдшера. Парень впал в кому, ему сделали трепанацию черепа, после которой Голиней стал инвалидом 1 группы и был вынужден заново учиться говорить и ходить. Бутра свою вину так и не признал.

Тюмень, Михаил Чернов

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