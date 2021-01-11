СК возбудил уголовное дело против чиновников, допустивших гибель людей на пожаре в частном доме престарелых под Тюменью

В Тюменской области в связи с гибелью постояльцев незаконного дома престарелых возбуждено дело о халатности против чиновников органов исполнительной власти, местного самоуправления и контролирующих органов. Дело возбуждено против неустановленного круга лиц, конкретных подозреваемых пока нет, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, возгорание строений частного пансионата для пожилых людей на улице Трактовой в поселке Боровский и гибель постояльцев стали возможными в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также контролирующих органов. В связи с этим Следственный комитет возбудил в понедельник, 11 января, уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). В ходе предварительного следствия сотрудники СУ СК РФ по Тюменской области намерены проверить деятельность должностных лиц и дать их действиям или бездействию правовую оценку.

Как писал «Новый День», пожар в частном доме престарелых в поселке Боровский Тюменского района произошел вечером в субботу, 9 января. Предположительно, возгорание возникло из-за нарушения правил эксплуатации печного оборудования в бане. В пожаре погибли четверо мужчин и трое женщин, им было от 54 до 83 лет. Владелица сгоревшего здания арестована на два месяца, 53-летнюю женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Тюмень, Михаил Чернов

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