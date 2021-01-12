В Тюменской области возросло число жертв коронавирусной инфекции

Число умерших от коронавируса в Тюменской области увеличилось до 215 человек. Об этом сообщил во вторник, 12 января, региональный оперативный штаб по профилактике COVID-19.

Оперштаб сообщил об одном новом случае смерти от коронавируса. Скончалась женщина 59 лет. Смерть наступила от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 155 человека (25 242 заболевших с начала пандемии). Среди новых больных коронавирусом шестеро детей. На искусственной вентиляции легких находятся восемь пациентов.

За сутки выздоровел 132 человека (всего 23 689 с начала пандемии коронавируса). Под медицинским наблюдением остаются 9448 человек, 679 проходят перевахтовку.

Тюмень, Михаил Чернов

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