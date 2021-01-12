Тюменка, продавшая дочь в сексуальное рабство, считалась заботливой матерью и работала в системе судебных приставов

Женщина из Тюменской области, пытавшаяся продать дочь в сексуальное рабство, вменяема и арестована. В школе, где училась девочка, подозреваемую характеризовали, как заботливую мать, рассказал «Новому Дню» уполномоченный по правам детей в Тюменской области Андрей Степанов.

По словам детского омбудсмена, сама 13-летняя девочка сейчас находится в детском социальном центре в Москве, ее мать арестована и помещена в СИЗО. Пока ребенок останется в столице, так как является важным свидетелем по делу о продаже продаже несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, возбужденном ГСУ СК России по городу Москве.

Степанов не смог уточнить, каково психологическое и физическое состояние ребенка, однако, сказал, что будут приняты все меры, чтобы в дальнейшем девочка жила с родственниками, которых сейчас устанавливают. «Сейчас нужно вместе с [московскими] коллегами, с органами опеки, отработать возможность проживания девочки в семье с кровными родственниками, выяснить их круг, чтобы у ребенка, который находится в сложном подростковом возрасте, все было в порядке с психическим и физическим здоровьем, а также в социальном плане», – сказал Степанов. Мать, в случае, если ее признают виновной, будет лишена родительских прав. Никаких сведений об отце девочки у тюменского детского омбудсмена нет.

При этом Степанов отметил, что мать вменяема и должна была отлично понимать, что делает, когда продавала дочь в сексуальное рабство. В школе, где училась девочка, женщину характеризовали, как заботливую мать, она работала в юридической сфере, по некоторым данным – в службе судебных приставов.

Сколько еще девочка останется в московском социальном центре, неизвестно. «Следствие по таким историям быстрым не бывает», – подчеркнул Степанов.

Как писал «Новый День», в декабре 2020 года мать из Тюмени продала 13-летнюю дочь в сексуальное рабство в Москве. Женщину задержали после передачи ребенка покупателю.

По версии следствия, в ноябре 2020 года 37-летняя тюменка разместила в Интернете объявление о продаже своей малолетней дочери в рабство для оказания сексуальных услуг. Дочь подозреваемая оценила в 1 млн рублей. Продать ребенка тюменке не удалось. После получения денег и передачи дочери покупателю женщина была задержана сотрудниками полиции и СК. Было возбуждено уголовное дело по статье «продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» (пункты «б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).

Тюмень, Михаил Чернов

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