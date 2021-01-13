Число жертв коронавируса в Тюменской области выросло сразу на пять человек

Число умерших от коронавируса в Тюменской области увеличилось до 220 человек. В среду, 13 января, региональный оперативный штаб по профилактике COVID-19 сообщил сразу о пяти новых случаях смерти от коронавируса.

Скончались мужчины 35, 45, 63 и 67 лет, а также 64-летняя женщина. Все они страдали двусторонними пневмониями различного характера на фоне хронических заболеваний или отягощенного анамнеза.

За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 165 человек (25 407 заболевших с начала пандемии). Среди новых больных коронавирусом 13 детей. На искусственной вентиляции легких находятся семь пациентов.

За сутки выздоровели 153 человека (всего 23 842 с начала пандемии коронавируса). Под медицинским наблюдением остаются 9505 человек, 679 проходят перевахтовку.

Тюмень, Михаил Чернов

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