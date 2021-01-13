В Тюмени объявлено вознаграждение за информацию о вандалах, расстрелявших рекламные экраны

В Тюмени неизвестные вандалы разбили стекла трех наружных рекламных конструкций. Владельцы объявили награду за информацию, которая поможет поймать злоумышленников и разместили соответствующее объявление в группе «ЧС Тюмень» соцсети «Вконтакте».

«В ночь с субботы на воскресенье вандалы испортили рекламные конструкции на улицах Республики и Мориса Тореза. Были разбиты, а возможно, расстреляны, стёкла сразу на трёх рекламных скроллерах. Вознаграждение 30 000 руб за информацию, которая приведёт к поимке вандалов», – говорится в сообщении.

Инцидент вызвал возмущение пользователей соцсети. «Если знал бы что – бесплатно сообщил. Таких чертей из города гнать в лес нужно. Если не такие [люди], то наш город как Дубаи был бы», – написал Альберт М. Другие пользователи при этом отметили, что в районах, где установлены конструкции, хватает видеокамер наблюдения, а одна из камер установлена напротив одного из поврежденных экранов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Тюмени, в воскресенье, 11 января, в полицию поступило заявление о том, что были разбиты три рекламные конструкции. Все они находятся на улице Республики, у домов с номерами 55, 86 и 143, корп.1. Сейчас полиция проводит проверку, пока в пресс-службе отказались уточнить, каким способом были повреждены стекла, в частности, стреляли ли злоумышленники по конструкциям.

Тюмень, Михаил Чернов

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