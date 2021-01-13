В Тюменской области людей из группы риска зовут привиться от COVID-19 вакциной, которая еще проходит проверку

В Ишиме объявили о начале прививок от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона», которая еще только проходит исследования на добровольцах в Тюменском медуниверситете. Информацию о начале прививочной кампании разместила в среду, 13 января, ишимская областная больница №4.

«На днях ишимские медики начнут прививать от коронавируса лиц из групп риска и «ЭпиВакКороной», в медучреждение поступила первая партия этой российской вакцины», – говорится в объявлении.

Отметим, что в Тюмени на базе ТюмГМУ со 2 декабря проходят испытания на добровольцах вакцины «ЭпиВакКорона» научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. При этом, наблюдение за 500 добровольцами продлится шесть месяцев, чтобы врачи смогли выяснить, насколько продолжителен иммунитет, создаваемый новой вакциной. Отметим, что главврач ишимской больницы уже привился от коронавируса, но другой вакциной – «Спутник V» центра Гамалеи.

Получить комментарий в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области не удалось.

Ишим, Михаил Чернов

Ишим. Другие новости 13.01.21

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