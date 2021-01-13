В Тюмени вынесли приговор Кадырову

В Тюмени вынесли приговор наркозакладчику, публично рассказавшему о своей работе. Молодой человек получил 5,5 лет лишения свободы.

Как сообщил в среду, 13 января, портал 72.ru, 19-летний Андрей Кадыров работал закладчиком наркотиков. Поймали молодого человека случайно – сотрудники полиции с ОМОНом приехали арестовывать других наркодельцов и сидели в машине в ожидании. В это время Кадыров сделал закладку наркотика прямо перед автомобилем правоохранителей. Согласно данным сайта Ленинского районного суда, приговор наркоторговцу за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере (ч.3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ) был вынесен еще 30 декабря.

За полтора месяца до вынесения приговора юноша рассказал журналистам, как оказался в наркобизнесе и как эта «работа» испортила ему жизнь.

Тюмень, Михаил Чернов

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