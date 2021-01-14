Губернатор Моор осчастливил детей-сирот на 485 рублей. Каждому

Выплаты из регионального бюджета детям-сиротам, в том числе детям, находящимся в приемных семьях и на патронатном воспитании, в Тюменской области увеличены на 485 рублей в месяц (на 3,6%). Такое постановление подписал в среду, 13 января, губернатор региона Александр Моор.

Согласно документу, «выплата денежных средств на содержание детей, находящихся на патронатном воспитании», а также «на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством, в приемных семьях» увеличивается на 485 рублей в месяц и будет составлять 13 966 рублей в месяц. Это касается и детей, попавших в указанные категории, начиная с 1 января этого года.

Ранее ежемесячная выплата для детей-сирот и находящихся на патронатном воспитании составляла 13 481 рубль в месяц.

Тюмень, Михаил Чернов

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