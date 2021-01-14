Огромный район Тюмени на сутки отключат от воды. Список адресов

В Тюмени 15 января без воды останутся жители 23 улиц. Без воды также останутся жители двух деревень Тюменского района. Значительная часть города, расположенная южнее Транссибирской железной дороги, будет испытывать проблемы с напором воды вплоть до полного ее отключения, сообщили в четверг, 14 января, в пресс-службе «Тюмень Водоканала».

Причина отключения воды – подключение 15 января к магистральной сети водоснабжения нового водовода от Воронинских горок до Рощинского шоссе. «Водоканал» закончил реконструкцию водовода, заменив старую стальную магистраль, прослужившую 35 лет, на новую из полиэтилена. Диаметр трубопровода был увеличен, чтобы транспортировать воду потребителям Тюменского района.

Под отключение попадают жители домов по улицам Александра Протозатнова, Троицкая, Михаила Яценко, Амурская, Кремлевская, Магнитогорская, Новоселов, Ставропольская, Транспортная, Аграрная, Вадима Бованенко, Андрея Бушуева, Обдорская, Арктическая, Ледниковый проезд, Андрея Кореневского, Московский тракт, Фармана Салманова, Созидателей, Василия Подшибякина, 9 Января, Интернациональная, Рощинское шоссе. Отключение коснется СНТ «Весна», СНТ «Париж», СНТ «Ласка», СНТ «Колос-4», СНТ «Звенящие кедры Тюмени», а также деревень Дербыши и Дударева в Тюменском районе.

«В часы максимального водоразбора возможно снижение давления в сети вплоть до полного отсутствия водоснабжения на верхних этажах многоэтажных домов, расположенных в створе улиц: 50 лет ВЛКСМ – Монтажников – Солнечная – Волостная (Комарова) – Спасская –Губернская – Закалужская – 9 Января – Московский тракт», – также сообщили в «Тюмень Водоканале».

Работы начнутся в полночь 15 января. Водовод планируется подключить в течение 22 часов.

Тюмень, Михаил Чернов

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