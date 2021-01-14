В Тюменской области вновь возросло число умерших от COVID-19

Оперштаб Тюменской области сообщил о смерти еще троих больных коронавирусом. Таким образом, число умерших от COVID-19 достигло 223 человек, сообщили в четверг, 14 января, в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса.

Мужчины 58 и 67 лет скончались от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. Причиной смерти 62-летней женщины стала легочно-сердечная недостаточность на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронического заболевания.

За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 162 человека (25 569 заболевших с начала пандемии). Среди новых больных коронавирусом 14 детей. На искусственной вентиляции легких находятся восемь пациентов.

За сутки выздоровели 160 человек (всего 24 002 с начала пандемии коронавируса). Под медицинским наблюдением остаются 9637 человек, 679 проходят перевахтовку.

Тюмень, Михаил Чернов

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