В Тюменской области подросткам продлили запрет на торговые центры, но разрешили молиться

В Тюменской области продлили масочный режим из-за коронавируса. При этом, проведение богослужений разрешено, сообщил в четверг, 14 января, оперативный штаб Тюменской области.

Начиная с 16 января и по 28 февраля на территории региона будут действовать следующие ограничения: в общественных местах, в том числе в транспорте, сохраняется масочный режим. Граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию. Для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания продлен режим самоизоляции. Запрещено проведение в помещениях спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Сохраняются ограничения для фитнес-центров, кафе и ресторанов. Дети и подростки младше 18 лет могут посещать торговые и торгово-развлекательные центры исключительно в сопровождении родителей или иных законных представителей.

Таким образом, Моор продлил ограниченный карантин в Тюменской области. Отметим, что ранее российский блогер Илья Варламов подчеркивал – запрет для подростков посещать торговые центры без родителей приводит лишь к увеличению количества посетителей ТЦ. Также неоднократно в российских СМИ появлялись кадры несоблюдения социальной дистанции и других санитарных требований при отправлении религиозных обрядов.

Тюмень, Михаил Чернов

Тюмень. Другие новости 14.01.21

В Тюменской области вновь возросло число умерших от COVID-19. / Огромный район Тюмени на сутки отключат от воды. Список адресов. / В Тюмени прокуратура потребовала закрыть опасный социальный приют, где жили 26 человек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»