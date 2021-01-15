Новым начальником полиции Тюмени назначен борец с коррупцией

В Тюмени назначен новый начальник городского УМВД. Им стал полковник полиции Андрей Кабанов, сообщили в пятницу, 15 января, в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.

Предыдущий начальник УМВД России по городу Тюмени Евгений Козлов получил повышение. Приказом начальника УМВД РФ по Тюменской области Леонида Коломийца он назначен заместителем начальника полиции по охране общественного порядка регионального полицейского главка.

Ранее Андрей Кабанов работал заместителем начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Тюменской области.

Тюмень, Михаил Чернов

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