ГИБДД попросила тюменских водителей просят не ездить по «дороге смерти»

Тюменским водителям предложили отложить дальние поездки до улучшения погодных условий. Особенно неблагоприятная погода в Уватском районе на «дороге смерти» Тюмень – Ханты-Мансийск.

«Особо сложная метеорологическая обстановка на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе, где метель и снегопад, в Тобольском районе сильный боковой ветер и временами снег. На автодороге Тюмень-Омск пока бесснежно и морозно», – сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Сейчас, в связи с неблагоприятной погодой, наряды ДПС в регионе несут службу преимущественно на федеральных автодорогах, патрулируя трассы с включенной световой сигнализацией. В первую очередь они оказывают помощь участникам движения.

Автоинспекторы в оперативном порядке взаимодействуют с дорожными службами, сообщая информацию об участках, где наблюдаются снежные переметы, для очистки проезжей части.

Тюмень, Михаил Чернов

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