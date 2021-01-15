В Тюмени юноша угнал машину, чтобы съездить за диплом в институт

В Тюмени юноша угнал автомобиль, чтобы съездить на нем до своего института и получить диплом. Теперь угонщику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Сообщение об угоне автомобиля поступило в дежурную часть утром в четверг, 14 января. Полицейским вскоре удалось обнаружить угнанную машину на улице Республики. По горячим следам удалось установить и угонщика. Им оказался безработный ранее судимый 18-летний парень. Он был пьян.

Угонщик рассказал, что гулял и увидел незапертый автомобиль с оставленными в замке зажигания ключами. Юноша решил угнать машину, как он объяснил в отделе полиции, чтобы доехать до своего института и получить диплом.

Возбуждено уголовное дело об угоне (ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). Также угонщик будет привлечен к ответственности за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Тюмень, Михаил Чернов

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