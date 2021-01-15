Мясокомбинат известного тюменского производителя рыбы и молока оштрафовали за антисанитарию

Проверка Россельхознадзора абнаружила антисанитарию на «Тюменском мясокомбинате «Олимп»» в поселке Боровский. Предприятие привлечено к ответственности по трем статьям КоАП РФ, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Во время внеплановой выездной проверки ООО «Тюменский мясокомбинат «Олимп»» сотрудники Россельхознадзора обнаружили нарушения правил утилизации биологических отходов и требований регламентов о безопасности мяса, мясной и пищевой продукции. Биологические отходы из производственных помещений мясокомбината выносились на территорию и сваливались на землю. Стены убойного пункта были грязные, их покрытие сделано из материалов, которые нельзя вымыть и продезинфицировать.

«Санитарная обработка оборудования, стен, столов, емкостей по окончанию рабочей смены не осуществляется. В убойном пункте рабочее место для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы туш не оборудовано сигнальной системой для остановки процесса убоя при выявлении заразной болезни, ёмкостями для ветеринарных конфискатов, дополнительным освещением; отсутствует специальное помещение для проведения ветеринарного клеймения», – сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора. . Шкуропосолочное помещение не оборудовано емкостью для засолки шкур.

В результате, предприятие было оштрафовано по трем статьям КоАП РФ.

Согласно данным из открытых источников, владельцем ООО «Тюменский мясокомбинат «Олимп»» является Армен Степанян, генеральный директор ООО «Тюменьмолоко» и ООО «Сибирский осетр».

Тюмень, Михаил Чернов

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