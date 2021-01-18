Под Тюменью автобус с 17 детьми врезался в столб после столкновения с «Кадиллаком»

В Тюменском районе школьный автобус столкнулся с «Кадиллаком». От удара автобус отбросило в столб, сообщили в понедельник, 18 января, в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

ДТП произошло на улице Алиш в деревне Якуши Тюменского района. В автобусе Чикчинской средней школы ехали 17-первоклассников и сопровождающий. От столкновения с автомобилем «Кадиллак» автобус отбросило в столб, а легковой автомобиль в забор.

Дети были пристегнуты ремнями безопасности и не пострадали. Медицинская помощь понадобилась 38-летнему водителю «Кадиллака», его доставили в больницу. Детей сразу после ДТП пересадили в другой школьный автобус и развезли по домам.

Водитель автобуса 67 лет был трезв, его стаж за рулем насчитывает 41 год. Предрейсовый медицинский контроль у водителя автобуса пройден. Специалисты ГИБДД выясняют, кто из водителей не пропустил второго на перекрестке равнозначных дорог.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке детей и профилактике дорожно-транспортных происшествий, сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Тюмень, Михаил Чернов

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