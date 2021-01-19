В Тюменской области зафиксировано еще три смерти от COVID-19

Оперштаб Тюменской области сообщил о смерти еще троих больных коронавирусом. Таким образом, число умерших от COVID-19 достигло 232 человек, сообщили во вторник, 19 января, в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса.

Мужчина 49 лет умер от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии. Причиной смерти 59-летней женщина стал острый респираторный дистресс-синдром на фоне двусторонней полисегментарной нижнедолевой пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. Еще одна женщина, 63 лет, скончалась от легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотально-тотальной вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 167 человек (26 397 заболевших с начала пандемии). Среди новых больных коронавирусом 10 детей. На искусственной вентиляции легких находятся 19 пациентов.

За сутки выздоровели 154 человека (всего 24 797 выздоровевших с начала пандемии коронавируса). Под медицинским наблюдением остаются 10 277 человек, 2047 проходят перевахтовку.

Тюмень, Михаил Чернов

Тюмень. Другие новости 19.01.21

В Тюмени из-за пожароопасности закрыли частный дом престарелых. / Обвинение попросило для расстрелявшего сослуживцев рядового Шамсутдинова 25 лет «строгача». / Под Тюменью в пожаре погибли двое маленьких детей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»