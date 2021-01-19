На тюменской трассе обнаружен труп рыбака без документов

На трассе в Вагайском районе обнаружено тело рыбака. Его нашли в опрокинувшемся в кювет автомобиле «Нива», сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

ДТП произошло на 78-м километре автодороги Тобольск-Байгора-Первые Салы. Проезжавшие по трассе люди обнаружили в кювете «Ниву» и в ней погибшего водителя. Мужчина был без документов, в машине лежали рыбацкие принадлежности.

Личность водителя и обстоятельства аварии устанавливаются. Перевернувшийся автомобиль принадлежит 83-летнему жителю Тобольска.

Тобольск, Михаил Чернов

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