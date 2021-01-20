В Тюмени подросток угнал машину и пытался сбежать от гаишников

В Тюмени 16-летний подросток пытался сбежать от гаишников в лес. Юноша угнал чужую машину, чтобы покататься по городу, сообщили в среду, 20 января, в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Ночью 20 января инспекторы ДПС задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в угоне автомобиля «Жигули» седьмой модели. Машина не остановилась по требованию инспекторов в районе дома по улице Мельникайте, 2. Автомобиль резко развернулся и попытался скрыться, но уже через несколько десятков метров выехал на встречную полосу, где задел автомобиль «КИА». После этого водитель бросил машину и побежал в лесной массив.

Полицейские догнали автомобилиста, им оказался 16-летний учащийся одного из тюменских колледжей. Водительских прав у подростка нет, документов на машину у него также не оказалось. Юноша рассказал, что взял чужую машину на улице Республики, чтобы прокатиться по городу. Подростка доставили в отдел полиции.

Тюмень, Михаил Чернов

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