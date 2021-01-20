В Тюменской области от коронавируса умер молодой мужчина

В Тюменской области от коронавируса умер мужчина, которому было всего 33 года. Число умерших от COVID-19 достигло 233 человек, сообщили в среду, 20 января, в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса.

Мужчина 33 лет умер от от полиорганной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза.

За сутки в Тюменской области коронавирусом заболел 161 человек (26 558 заболевших с начала пандемии). Среди новых больных коронавирусом четверо детей. На искусственной вентиляции легких находятся 22 пациента.

Выздоровел 151 человек (всего 24 948 излечившихся с начала пандемии коронавируса). Под медицинским наблюдением остаются 10 373 человека, 2297 проходят перевахтовку.

Тюмень, Михаил Чернов

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