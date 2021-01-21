Назначен ректор Тюменского госуниверситета

Ректором Тюменского государственного университета назначен Иван Романчук. Соответствующий приказ подписал министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков, сообщил в четверг, 21 января, официальный сайт ТюмГУ.

Приказ подписан в среду, 20 января. Романчук назначен ректором на пятилетний срок.

Иван Романчук с марта 2020 года был врио ректора ТюмГУ. Предыдущий ректор вуза Валерий Фальков оставил свой пост после назначения министром высшего образования и науки России.

Романчук – выпускник Тюменского юридического университета МВД России. В 2005 году окончил аспирантуру в Санкт-Петербургском университете МВД России. Кандидат юридических наук. С 2006 года работает в ТюмГУ, был проректором, директором Института государства и права. Депутат тюменской городской думы (фракция «Единой России»).

Тюмень, Михаил Чернов

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