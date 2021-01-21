Против сотрудников частного дома престарелых в Тюмени возбудили уголовное дело

В Тюмени возбуждено уголовное дело против сотрудников частного дома престарелых, закрытия которого ранее добивалась прокуратура. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

«По факту оказания услуг в организации, оказывающей социальную помощь престарелым гражданам, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – сообщили в ведомстве. Сотрудники организации, расположенной на улице Рябиновой в Тюмени, оказывали услуги по круглосуточному проживанию в доме 26 гражданам пожилого возраста. В здании при этом были грубые нарушения правил пожарной безопасности.

Проверка, проведенная прокуратурой после гибели семи человек в пожаре в частном доме престарелых в поселке Боровском, выявила многочисленные нарушения и в тюменском пансионате для пожилых людей. Дом престарелых на Рябиновой улице содержала АНО «Социальной помощи «Новая жизнь». В здании не было автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Полы на путях эвакуации были отделаны высокогорючим линолеумом, а сами пути эвакуации были очень узкими – так, лестница со второго этажа была шириной всего 70 см – почти в два раза уже, чем требуется.

Тюмень, Михаил Чернов

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