В Тюменскую область идут аномальные морозы. МЧС и дорожники призывают к осторожности

В выходные в Тюменскую область придут аномальные морозы. Температуры воздуха будет на 10 и более градусов ниже климатической нормы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

По данным Тюменского гидрометцентра, в регионе ожидается постепенное понижение температуры воздуха. 22 января ночью 25 -30 градусов мороза, 23-24 января ночью от -34 до -39°С, местами 24 января температура опустится до -45°С. В Тюмени 23-24 января ночью температура воздуха от -36 до -38°С.

В среднем, температура воздуха 23-24 января на юге Тюменской области везде будет ниже климатической нормы на 10°С и более. В МЧС уже порекомендовали жителям региона соблюдать осторожность. Уралуправтодор рекомендовал водителям отказаться от дальних поездок. На федеральных трассах организовано круглосуточное патрулирование. В управлении рекомендовали тем, кто оказался в сложной ситуации на федеральной дороге, звонить по телефону дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8-800-200-63-06. Звонки бесплатные.

Тюмень, Михаил Чернов

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