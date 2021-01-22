В Тюменской области начинается массовая вакцинация от коронавируса. Но есть проблемы

В Тюменской области начинается массовая вакцинация от коронавируса. Об этом в пятницу, 22 января, на своей странице в «Инстаграм» сообщил губернатор Александр Моор.

«Сегодня в Тюменскую область поступило 10 тысяч доз вакцины от коронавируса, – написал Моор. – До конца января мы ожидаем еще 17 тысяч [доз], а в феврале – 47 тысяч доз. Это значительные цифры и мы можем перейти от вакцинации групп повышенного риска к массовой вакцинации от COVID-19».⠀

Губернатор заверил, что в ближайшие месяцы привиться смогут все желающие, поскольку поставки вакцин будут продолжаться. Записаться на прививку можно двумя способами: по телефону горячей линии 122 или оставить заявку на портале госуслуг.⠀Моор заверил, что лично проверил – горячая линия работает. Отметим, что записаться на вакцинацию через сайт госуслуг корреспонденту «Нового Дня» не удалось. «В настоящее время отсутствуют медицинские должности, в которые доступна запись на прием к врачу через ЕПГУ. Пожалуйста, обратитесь в регистратуру медицинской организации», – гласило сообщение системы.

В регионе работает 34 пункта вакцинации, при необходимости будут открыты новые. «Прошу вас, не приходите в поликлиники на прививки без записи, не создавайте очереди, позаботьтесь о своей безопасности. Сотрудники медучреждения по телефону пригласят вас в прививочный кабинет», – добавил Моор.

Тюмень, Михаил Чернов

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