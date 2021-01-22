Полиция задержала руководителя тюменского штаба Навального

Координатор тюменского штаба Навального Иван Востриков задержан в Тюмени за нарушение правил проведения митинга. Об этом в пятницу, 22 января, «Новому Дню» сообщил представитель штаба Навального.

«Координатору вменяют нарушение правил проведения митинга (статья 20.2 КоАП РФ), задержали сотрудники полиции в штатском у парикмахерской на улице Полевой, не давали позвонить из машины», – рассказали в штабе. Отметим, что статья 20.2 КоАП РФ подразумевает ответственность и за призыв к проведению или участию в несанкционированном митинге.

Вострикова доставили в отделение полиции №5 в Тюмени. Он дает объяснения.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области отказались от комментариев. Связаться с Востриковым не удалось.

Напомним, шествие тюменских сторонников оппозиционера Алексея Навального запланировано на субботу, 23 января, 14 часов. Акция не согласована властями, таким образом, шествие и участие в нем являются незаконными.

О проведении массовых акций заявил московский штаб Навального после того, как вернувшегося из Германии оппозиционера суд отправил в СИЗО на 30 дней.

Тюмень, Михаил Чернов

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