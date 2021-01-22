Количество заболевших коронавирусом в Тюменской области приблизилось к 27 тысячам человек

В Тюменской области от коронавируса скончались двое человек. Число умерших от COVID-19 достигло 235 человек, сообщили в пятницу, 22 января, в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса.

Умерли две женщины, 61 года и 69 лет. Причиной смерти младшей из пациенток стал острый респираторный дистресс-синдром на фоне двусторонней тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии. Вторая женщина скончалась от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-бактериальной пневмонии. У обеих пациенток были хронические заболевания и отягощенный анамнез.

За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 159 человек (26 876 заболевших с начала пандемии). Таким образом, уже 23 января количество заболевших в регионе превысит 27 тысяч человек. Среди новых больных коронавирусом 15 детей. На искусственной вентиляции легких находятся 16 пациентов.

Выздоровели 153 человека (всего 25 257 излечившихся с начала пандемии коронавируса). Под медицинским наблюдением остаются 10 691 человек, 2297 проходят перевахтовку.

Тюмень, Михаил Чернов

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