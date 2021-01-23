В Тюмени протест навальновцев собрал самое большое количество участников за восемь лет

Митинг сторонников опального политика Алексея Навального в Тюмени собрал около 1000 участников, несмотря на мороз и угрозу административного и уголовного преследования. Полиция и ОМОН практически не препятствовали навальновцам и их единомышленникам. Подробности – в репортаже «Нового Дня».

Сторонники Навального стали собираться у тюменского Технопарка задолго до 14 часов в субботу, 23 января – времени сбора, обозначенного штабом политика. К двум часам дня площадь у Технопарка была заполнена людьми. Ориентировочно, собралось около тысячи человек. Митинги в Тюмени на собирали подобного числа участников с декабря 2012 года. В пресс-службе УМВД по Тюменской области отказались от комментариев, сообщить число участников акции навальновцев в полиции так же не стали.

Среди пришедших на площадь у Технопарка выделялась группа участников партии писателя Захара Прилепина «За правду». Они дискутировали со сторонниками Навального, доказывая, что те собрались только чтобы требовать освобождения политика, помещенного под арест на 30 дней. Про себя прилепинцы говорили, что не являются сторонниками действующего президента Владимира Путина, но сейчас альтернативы ему не видят.

Вскоре в толпе зазвучали требования освободить Алексея Навального. Около 14:20 участники незаконной акции пошли от Технопарка к областной думе, как и было запланировано местным штабом Навального. ОМОН и полицейские в большом количестве выдвинулись на опережение, после чего произошло то, что удивило многих присутствовавших журналистов. Правоохранители сначала выстроились цепью и попытались преградить движение, но скоро прозвучала команда «создайте коридор», и более движения участников акции никто не мешал. По дороге они кричали «Россия без Путина», «Свободу Навальному» и просто «Свободу». Мимо проезжавшие автомобили сигналили участникам акции.

Полицейские не только не мешали навальновцам – они, фактически, охраняли их при пересечении перекрестков. Впрочем, и сами митингующие никак не проявляли агрессии к полиции и ОМОНу, периодически выкрикивая, что народ и полиция едины

На площади у здания тюменской областной думы сторонники Навального пробыли более двух часов. Несмотря на то, что здесь было много омоновцев и полиции, которая заграждала доступ в здание регионального парламента, обошлось без насилия. Имел место лишь один конфликт, между протестующими и участником партии «За правду». Дело дошло до взаимных оскорблений матом, но физического насилия не было.

Отметим, что официальной информации о составе участников акции нет. Источник «Нового Дня» сообщил, что до 60% протестовавших могли быть несовершеннолетними. По наблюдениям корреспондента агентства, среди митинговавших было много молодежи, а также стариков. Определить их возраст, учитывая, что большинство участников быфли в масках, не представлялось возможным. Также на мероприятии были детский омбудсмен Тюменской области Андрей Степанов и председатель комитета по делам национальностей Владислав Чернов. Степанов у Технопарка беседовал с некими участницами акции протеста. Он спрашивал их, зачем они пришли. Девушки отвечали, что хотели посмотреть на елку. «Главное, чтобы детей не использовали», – промолвил в ответ омбудсмен, имея в виду оппозиционный характер акции.

Тюмень, Михаил Чернов

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